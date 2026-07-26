Incidente sulla complanare della Roma-Fiumicino morta una donna | quattro feriti grave un bambino

Un incidente si è verificato sulla complanare dell’A91 in direzione Fiumicino, coinvolgendo due auto e uno scooter. Una donna di 75 anni è deceduta, mentre quattro persone sono rimaste ferite. Tra queste, un bambino è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Scontro tra due auto e uno scooter sulla complanare dell’A91 verso Fiumicino. Una 75enne è morta e quattro persone sono rimaste ferite. Un bambino ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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INCIDENTE SHOCK A ROMA: DUE VENTENNI MORTI SUL COLPO DOPO LO SCONTRO TRA LE LORO DUE MOTO

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