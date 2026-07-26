Un uomo di 62 anni è morto nell’incidente avvenuto all’interno della galleria Starze, lungo la strada cilentana. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro si è verificato durante un viaggio in moto, ma l’impatto è stato violento e fatale. La moglie che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Vallo della Lucania, il 62enne imprenditore è morto dopo il violento impatto all’interno della galleria Starze. Doveva essere un normale viaggio in moto, ma si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto il Salernitano. Luigi Viscovo, imprenditore di 62 anni nato a Sala Consilina residente a Eboli e titolare della Viscovo Logistica, è morto nel pomeriggio di oggi in un drammatico incidente sulla Cilentana, all’interno della galleria Starze, nel territorio di Vallo della Lucania. Con lui viaggiava la moglie, rimasta gravemente ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incidente Cilentana, chi era Luigi Viscovo: lo schianto in galleria non gli ha lasciato scampo, grave la moglie

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