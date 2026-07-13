Una giovane donna di 21 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte su viale Carlo III, tra Marcianise e San Marco Evangelista. La vittima era a bordo di un'auto guidata dalla sorella gemella, che ha perso il controllo del veicolo. Lo scontro ha provocato la morte immediata della giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la ragazza. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

La tragedia nella notte su viale Carlo III. Una notte che si è trasformata in un incubo per una famiglia di Marcianise. Rosa Rossetti, 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo viale Carlo III, nel tratto compreso tra Marcianise e San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. La giovane viaggiava sul sedile del passeggero di una Fiat 500, guidata dalla sorella gemella Alessandra. Erano circa le 3 del mattino quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, l’utilitaria ha perso il controllo finendo violentemente contro un ostacolo, per poi ribaltarsi. Rosa sbalzata fuori dall’auto, la sorella è sopravvissuta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Marcianise, Rosa Rossetti muore a 21 anni nell’auto guidata dalla sorella gemella: lo schianto non le ha lasciato scampo

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