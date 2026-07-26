Incendio sul Gargano turisti evacuati sulle barche della guardia costiera | Fiamme domate in Molise

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Gargano, costringendo i vigili del fuoco a intervenire da diverse ore. Per evacuare i turisti presenti nell’area, sono state impiegate barche della guardia costiera. Contestualmente, le fiamme sono state domate in Molise, dove sono stati messi in atto interventi di spegnimento. Le operazioni di spegnimento continuano in entrambe le zone.

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano. Le fiamme si sono sviluppate in particolare nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manaccora e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, località molto frequentate durante l'estate. I turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Al momento non risultano persone ferite, né vittime., "Circa 400 turisti, un centinaio a bordo delle imbarcazioni, altri in modo autonomo con... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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