Incendio notturno all’Italgraniti Evacuata una trentina di operai

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nella notte in un’area dello stabilimento di via Carpi. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre intorno alle 2, per spegnere le fiamme causate probabilmente dal surriscaldamento di una pressa idraulica in funzione. Circa trenta operai sono stati evacuati in via precauzionale. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.