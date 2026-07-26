Incendio notturno all’Italgraniti Evacuata una trentina di operai
Un incendio si è sviluppato nella notte in un’area dello stabilimento di via Carpi. I vigili del fuoco sono intervenuti con numerose squadre intorno alle 2, per spegnere le fiamme causate probabilmente dal surriscaldamento di una pressa idraulica in funzione. Circa trenta operai sono stati evacuati in via precauzionale. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Una notte movimentata, quella di ieri, in un’area dello stabilimento di via Carpi di Italgraniti, a San Martino in Rio. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per domare un incendio divampato verso le due per un probabile surriscaldamento di una pressa idraulica in funzione in quel momento. Secondo le prime ricostruzioni tecniche, effettuate dai vigili del fuoco coi carabinieri della locale caserma, l’episodio risulta essere accidentale. Ma sono ancora in atto accertamenti proprio per capire come il possibile surriscaldamento possa essersi trasformato in fiamme. Il tempestivo allarme interno ha permesso di evacuare in sicurezza tutti i dipendenti che erano impegnati nel turno notturno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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