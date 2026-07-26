Un turista racconta di aver dormito in spiaggia con la figlia durante l’incendio di venerdì scorso a Rivabella, sul litorale di Gallipoli. Il fuoco ha distrutto sei strutture e ha costretto i presenti a rientrare nel residence solo in serata. La stessa giornata ha visto altri turisti coinvolti, che hanno vissuto momenti di panico e fuga. Le fiamme sono state domate nel pomeriggio, ma l’origine dell’incendio resta da accertare.

Tra i turisti sorpresi in spiaggia dal violento incendio scoppiato venerdì scorso a Rivabella, sul litorale nord di Gallipoli, che ha distrutto sei ettari di pineta e macchia mediterranea e mandato in fumo il lido Holiday Beach, c’era anche il giornalista Giuseppe Brindisi, volto noto di Mediaset, conduttore della trasmissione di Rete 4 «Zona Bianca». Brindisi, lei è un habitué di Rivabella, dove ama rilassarsi ogni estate, ma venerdì pomeriggio ha vissuto attimi di paura? «Sì, ero in spiaggia su un lettino, quando, nel dormiveglia, mi sono accorto della colonna di fumo e delle lingue di fuoco che si alzavano alte a ridosso del lido accanto al nostro. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

© Lecce.corriere.it - Incendio di Gallipoli, il racconto choc di Giuseppe Brindisi, volto di Rete 4: «Dormivo in spiaggia con mia figlia. Momenti drammatici, rientrati nel residence solo in serata»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gallipoli, tra i bagnanti terrorizzati dalle fiamme Giuseppe Brindisi, volto di Rete 4: «Ero con mia figlia in spiaggia. Momenti drammatici, rientrati nel residence solo a tarda sera»Venerdì scorso un incendio ha interessato la zona di Rivabella, sulla costa nord di Gallipoli, coinvolgendo sei strutture e costringendo numerosi...

Leggi anche: "Mia figlia sola di fronte ai ladri". Il racconto choc di una madre

Temi più discussi: Inferno a Gallipoli: vasto incendio spinto dalla tramontana, evacuati lidi e residence; Gallipoli, la desolazione del giorno dopo: cosa resta del devastante incendio di Rivabella FOTO/VIDEO; Incendio a Gallipoli, fiamme nella pineta di Padula Bianca: evacuati un residence e due lidi; Gallipoli, vasto incendio sulla costa: turisti in fuga dalle spiagge. Paura tra gli automobilisti sulla litoranea.

Gallipoli, la desolazione del giorno dopo: cosa resta del devastante incendio di Rivabella FOTO/VIDEO x.com

Quale singolo evento ha cambiato completamente il corso della storia umana? reddit

Incendio a Rivabella, gara di solidarietà per ricostruire il lido bruciatoUna catena di solidarietà si è costituita nelle scorse ore per aiutare la ricostruzione del lido Holiday Beach di Rivabella, andato distrutto nell’incendio ... corrieresalentino.it

Incendio a Rivabella, lido e pineta devastati dalle fiamme: probabile origine dolosaIncendio a Rivabella, oltre sei ettari di macchia mediterranea distrutti e un lido devastato: evacuate circa 200 persone. notizie.it