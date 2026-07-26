Venerdì scorso un incendio ha interessato la zona di Rivabella, sulla costa nord di Gallipoli, coinvolgendo sei strutture e costringendo numerosi bagnanti ad allontanarsi. Tra i presenti, un uomo ha riferito di aver vissuto momenti drammatici con la figlia in spiaggia, riuscendo a tornare nel residence solo a tarda sera. Non sono stati segnalati feriti. L’incendio ha provocato danni alle strutture e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Tra i turisti sorpresi in spiaggia dal violento incendio scoppiato venerdì scorso a Rivabella, sul litorale nord di Gallipoli, che ha distrutto sei ettari di pineta e macchia mediterranea e mandato in fumo il lido Holiday Beach, c’era anche il giornalista Giuseppe Brindisi, volto noto di Mediaset, conduttore della trasmissione di Rete 4 «Zona Bianca». Brindisi, lei è un habitué di Rivabella, dove ama rilassarsi ogni estate, ma venerdì pomeriggio ha vissuto attimi di paura? «Sì, ero in spiaggia su un lettino, quando, nel dormiveglia, mi sono accorto della colonna di fumo e delle lingue di fuoco che si alzavano alte a ridosso del lido accanto al nostro. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

© Lecce.corriere.it - Gallipoli, tra i bagnanti terrorizzati dalle fiamme Giuseppe Brindisi, volto di Rete 4: «Ero con mia figlia in spiaggia. Momenti drammatici, rientrati nel residence solo a tarda sera»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gallipoli, incendio nel parco naturale di Punta della Suina: fiamme in spiaggia, paura tra i bagnantiUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 13 luglio nel parco naturale regionale Punta Pizzo – Isola di Sant’Andrea, sulla costa sud di...