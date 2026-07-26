Vasti incendi si sono sviluppati domenica 26 luglio nel Gargano e nel Molise, portando alla fuga di turisti da spiagge e campeggi. Le fiamme hanno coinvolto aree costiere, costringendo le persone a evacuare le strutture lungo le zone interessate. Nessuna informazione su feriti o danni materiali. Le autorità stanno intervenendo per contenere gli incendi e gestire l’emergenza. Nessuna altra dettaglio sulle cause o sulle dimensioni degli incendi.

AGI - Vasti incendi sono divampati nella giornata di domenica 26 luglio sul Gargano e nel Molise. Panico tra i turisti con il fuggi fuggi dai campeggi e dalle spiagge tra ombrelloni e lettini. Diversi viaggiatori sono rimasti bloccati sulle strade invase dal fumo o nelle stazioni per il blocco della circolazione dei treni (a Termoli). Decine di persone, tra cui alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, sono state costretti a lasciare le loro abitazioni per non correre rischi. Incendi in Puglia e nel Molise . Gargano in fiamme da questa mattina, con problemi per la viabilità, ma soprattutto con turisti e residenti evacuati dalle spiagge. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incendi in Molise e sul Gargano, i turisti scappano dalle spiagge e dai campeggi (Video)

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