Stasera alle 21.30 al Teatro La Versiliana va in scena “Te lo giuro sul tuo ex”. La commedia, interpretata dall’attore Canini, apre il 47° Festival La Versiliana, organizzato dalla Fondazione Versiliana con il Comune. La rappresentazione porta sul palco un testo comico, con battute e situazioni divertenti. La serata segue le precedenti performance del festival, che prosegue fino a fine mese con altri spettacoli e eventi.

Il 47° Festival La Versiliana, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana con il Comune prosegue stasera alle 21.30 al Teatro La Versiliana con uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla comicità: protagonista sarà Jonathan Canini, tra i volti più amati della nuova generazione di comici italiani, che torna sul palco e porta il nuovo spettacolo " Te lo giuro sul tuo ex ". Toscano, nato nel 1996, Canini si è imposto negli ultimi anni come uno dei fenomeni più seguiti della comicità contemporanea per lo stile brillante, diretto e nell’osservazione del quotidiano. Nato artisticamente sul web, dove i suoi sketch hanno conquistato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In scena "Te lo giuro sul tuo ex". La comicità di Canini alla Versiliana

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