La polizia locale ha avviato un percorso di formazione con Confesercenti per contrastare le guide turistiche abusive. Martedì si terrà il primo incontro presso il comando. Il fenomeno delle guide non autorizzate è in crescita e crea concorrenza sleale tra i professionisti del settore. La collaborazione mira a individuare e reprimere le attività irregolari.

SICUREZZA. Accordo tra Comune e Confesercenti, che martedì terrà il primo incontro al comando. Savà: «Fenomeno che genera concorrenza sleale». Angeloni: «Proteggiamo i professionisti». Una divulgazione dunque di natura culturale e non una prestazione professionale, che spetta invece soltanto alle guide turistiche autorizzate. Di casi di guide abusive in Città Alta la polizia locale ne pizzica due o tre l’anno: tuttavia il fenomeno esiste ed è in crescita, tanto da spingere il Comune di Bergamo e Federagit Bergamo, ovvero l’associazione di categoria di Confesercenti che rappresenta e tutela i professionisti del turismo culturale, a organizzare un corso di formazione rivolto agli operatori della polizia locale e pensato proprio per contrastare l’abusivismo nelle professioni turistiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In aumento le guide turistiche abusive: polizia locale a lezione per scovarle

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