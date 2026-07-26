Bergamo stretta sulle guide turistiche abusive | un corso di formazione specifico per la Polizia Locale
Il 28 luglio si svolgerà a Bergamo il primo incontro di un corso di formazione per la Polizia Locale, dedicato alla repressione delle guide turistiche abusive. L’evento si terrà presso il Comando di via Coghetti 10.
Si terrà martedì 28 luglio, al Comando della Polizia Locale di Bergamo, in via Coghetti 10, il primo incontro del nuovo corso di formazione rivolto agli operatori della Polizia Locale e dedicato al contrasto dell’abusivismo nelle professioni turistiche con particolare attenzione alla figura della guida turistica, organizzato da Federagit Bergamo – l’associazione di categoria di Confesercenti che rappresenta e tutela i professionisti del turismo culturale – in collaborazione con il Comune di Bergamo. L’iniziativa nasce grazie alla disponibilità della Comandante della Polizia Locale, Monica Porta, e del Vice Commissario Alberto Battista, che hanno condiviso la necessità di fornire agli operatori strumenti precisi per riconoscere e gestire le situazioni di irregolarità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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