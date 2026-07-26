Importare jihadisti a Londra è diventato un diritto

Secondo quanto riportato, l’immigrazione di individui considerati qualificati in Inghilterra continua, con molti pronti a lavorare in librerie islamiche. Non ci sono state modifiche nelle edizioni delle politiche migratorie, e il tema rimane quello di un’immigrazione europea consolidata. Non si segnalano nuove restrizioni o cambiamenti nelle normative attuali.

Immigrati “qualificati” pronti per le librerie islamiche in Inghilterra. Nessuna nuova edizione, il solito menabò dell’immigrazione europea. Quello che già conosciamo. Andiamo sulle colonne del Telegraph per capirci di più. Il quotidiano britannico segnala che alcune librerie musulmane hanno «ottenuto il diritto di far entrare in Gran Bretagna migranti “qualificati”». Scaviamo. «Il ministero dell’Interno ha concesso a una serie di librerie il potere di sponsorizzare “lavoratori qualificati”», parliamo del metodo per «far entrare nel Regno Unito decine di persone». L’ennesimo cavillo, quindi, su cui muoversi alla luce del sole. Nessuna illegalità, una scelta consapevole del governo britannico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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