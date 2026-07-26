Impianto Gpl abbandonato Adesso scatta l’ordinanza per la messa in sicurezza

Notizia in breve

È stata emessa un’ordinanza per mettere in sicurezza un impianto di distribuzione del gas GPL abbandonato. L’impianto, risalente al 1999, comprendeva una bombola e un serbatoio interrato di circa un metro cubo. Attualmente, l’area è coperta da materiali vari e si trova in evidente stato di abbandono. L’intervento mira a garantire la sicurezza della zona e rimuovere eventuali rischi.