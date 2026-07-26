Impianto Gpl abbandonato Adesso scatta l’ordinanza per la messa in sicurezza
È stata emessa un’ordinanza per mettere in sicurezza un impianto di distribuzione del gas GPL abbandonato. L’impianto, risalente al 1999, comprendeva una bombola e un serbatoio interrato di circa un metro cubo. Attualmente, l’area è coperta da materiali vari e si trova in evidente stato di abbandono. L’intervento mira a garantire la sicurezza della zona e rimuovere eventuali rischi.
Un impianto di distribuzione del gas con bombola GPL e un serbatoio interrato, della capacità di circa un metro cubo, risalente al 1999, non utilizzato, coperto da materiali vari e in evidente stato di abbandono. Con l’ ordinanza contingibile ed urgente, la numero 21, il sindaco di Montecarlo Marzia Bassini ha comunicato ai proprietari di un immobile in località Micheloni, nel Comune di Montecarlo, di provvedere alla messa in sicurezza di tutto ciò. L’attuale situazione, infatti, determina un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Per l’impianto con la bombola si chiede di "di provvedere con urgenza all’esecuzione dei necessari... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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