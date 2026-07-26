Ilaria Salis l' attacco di Marco Rizzo | È in Europa grazie a Orban nel Pci avrebbe aperto e chiuso le porte

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marco Rizzo ha commentato le posizioni di Ilaria Salis, europarlamentare in quota Avs, affermando che si trova in Europa grazie a Orban e che nel Pci avrebbe aperto e chiuso le porte. Rizzo ha da tempo rivolto critiche nei confronti degli esponenti del centrosinistra e ha ripreso il tema legato alla presenza di Salis nel Parlamento europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Marco Rizzo da tempo muove critiche pesanti nei confronti degli esponenti del centrosinistra. L'ex parlamentare di Rifondazione Comunista è tornato sul tema che ha coinvolto Ilaria Salis, europarlamentare in quota Avs. L'attacco è dovuto alla condanna per licenziamento illegittimo dei suoi ex collaboratori: «Ilaria Salis è l’eterogenesi dei fini. È una che dovrebbe difendere gli operai e, invece, li licenzia». In un'intervista a Il Giornale il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare ha ripercorso la cronistoria che ha portato Ilaria Salis a essere candidata in Europa: «Credo che abbia nel portafoglio il santino di Viktor Orbàn perché, se non ci fosse stato lui in Ungheria, lei non sarebbe europarlamentare» ha detto Rizzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ilaria salis l attacco di marco rizzo 200 in europa grazie a orban nel pci avrebbe aperto e chiuso le porte
© Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, l'attacco di Marco Rizzo: «È in Europa grazie a Orban, nel Pci avrebbe aperto e chiuso le porte»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Quando non puoi farlo…”. Vannacci umilia così Ilaria Salis, attacco totaleUn video pubblicato sui social mostra un episodio in cui un uomo si rivolge in modo offensivo a un’altra persona, definendola “quando non puoi...

Leggi anche: Milano, Ilaria Salis condannata a risarcire oltre 300mila euro ai suoi ex collaboratori. L'eurodeputata non avrebbe provato la giusta causa dei licenziamenti

Temi più discussi: Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro; Ilaria Salis condannata a risarcire due ex collaboratori; Ho saputo del processo dopo la sentenza. E Ilaria Salis, condannata perché irreperibile, attacca la destra; Salis condannata per aver licenziato senza giusta causa.

ilaria salis ilaria salis l attaccoIlaria Salis, l'attacco di Marco Rizzo: È in Europa grazie a Orban, nel Pci avrebbe aperto e chiuso le porteMarco Rizzo da tempo muove critiche pesanti nei confronti degli esponenti del centrosinistra. L'ex parlamentare di Rifondazione Comunista ... msn.com

ilaria salis ilaria salis l attaccoHo saputo del processo dopo la sentenza. E Ilaria Salis, condannata perché irreperibile, attacca la destraL’eurodeputata sostiene di non aver ricevuto le notifiche, ma la sentenza è arrivata allo stesso indirizzo. Poi accusa gli ex collaboratori e si : Polemiche meschine ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web