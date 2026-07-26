Marco Rizzo ha commentato le posizioni di Ilaria Salis, europarlamentare in quota Avs, affermando che si trova in Europa grazie a Orban e che nel Pci avrebbe aperto e chiuso le porte. Rizzo ha da tempo rivolto critiche nei confronti degli esponenti del centrosinistra e ha ripreso il tema legato alla presenza di Salis nel Parlamento europeo.

Marco Rizzo da tempo muove critiche pesanti nei confronti degli esponenti del centrosinistra. L'ex parlamentare di Rifondazione Comunista è tornato sul tema che ha coinvolto Ilaria Salis, europarlamentare in quota Avs. L'attacco è dovuto alla condanna per licenziamento illegittimo dei suoi ex collaboratori: «Ilaria Salis è l’eterogenesi dei fini. È una che dovrebbe difendere gli operai e, invece, li licenzia». In un'intervista a Il Giornale il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare ha ripercorso la cronistoria che ha portato Ilaria Salis a essere candidata in Europa: «Credo che abbia nel portafoglio il santino di Viktor Orbàn perché, se non ci fosse stato lui in Ungheria, lei non sarebbe europarlamentare» ha detto Rizzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, l'attacco di Marco Rizzo: «È in Europa grazie a Orban, nel Pci avrebbe aperto e chiuso le porte»

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