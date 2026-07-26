Il varano ti dà una mano

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi quindici giorni sono stati segnalati avvistamenti di un rettile nella provincia di Brescia e nell’Alto Mantovano. Alcune persone ritengono si tratti di un Varanus Salvadorii, mentre altri pensano possa essere un tegu argentino. Le identificazioni si basano esclusivamente su fotografie e osservazioni fatte in quella zona, senza conferme ufficiali o analisi scientifiche. Le segnalazioni continuano a essere raccolte senza che siano stati effettuati interventi di verifica o cattura.

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C’è chi sostiene sia un  Varanus Salvadorii, come da nomenclatura linneiana mentre altri sono convinti si tratti di un tegu argentino. Tutte supposizioni basate peraltro solo su avvistamenti e fotografie registrate nelle ultime due settimane fra la provincia di Brescia e l’Alto Mantovano. L’unica cosa certa, al momento è che si tratti di un lucertolone squamoso  che non appartiene certo alla fauna autoctona e che (comprensibilmente) incute una certa apprensione tra gli abitanti, tanto da indurre il sindaco di Montichiari a mettere in stato di allerta i suoi concittadini con un’ordinanza ad hoc. In attesa di carta d’identità (e codice fiscale già che ci siamo,) l’altro punto su cui riflettere è come sia finito da quelle parti quel simpatico rettile da 200 chili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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