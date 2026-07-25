Dal 30 luglio al 2 agosto si svolge a Varano la 48esima edizione del Festival del Dialetto, dedicato alla lingua locale, alla cultura popolare e alla tradizione enogastronomica marchigiana. L'evento prevede quattro serate con spettacoli teatrali e iniziative legate alla cucina tradizionale. La manifestazione si svolge in un contesto che mette in risalto il senso di appartenenza e l’identità culturale della comunità locale.

Quattro serate dedicate alla valorizzazione della lingua vernacolare, della cultura popolare e della tradizione enogastronomica marchigiana. Dal 30 luglio al 2 agosto torna il "Festival del Dialetto" di Varano, appuntamento storico giunto alla sua 48esima edizione. Nata nel 1970 con la messa in scena de "L’imbriago" di Palermo Giangiacomi, la rassegna si rinnova anche quest’anno, promossa con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ancona per coniugare spettacolo, radici e promozione del territorio. Un grande lavoro organizzativo che vede impegnate circa 80 persone nello staff, pronto ad accogliere le migliaia di visitatori attesi nei quattro giorni di evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Varano, torna il festival del dialetto: "Teatro e cibo, siamo una famiglia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Mangia e passìa”. a Joppolo Giancaxio torna il piccolo festival del cibo da stradaA Joppolo Giancaxio torna il festival “Mangia e passìa”, dedicato allo street food e ai sapori tradizionali.

Campania Teatro Festival, torna il Dopo Festival: un mese di concerti, stand up comedy e dj set | VIDEOIl Campania Teatro Festival riapre con l’inizio della manifestazione, che prevede un mese di eventi tra concerti, stand-up comedy e DJ set.

Temi più discussi: Varano, torna il festival del dialetto: Teatro e cibo, siamo una famiglia; Tra teatro, cucina e vino: torna il Festival del dialetto di Varano; Teatro, enogastronomia e tradizione: torna il Festival del Dialetto di Varano; Festival del Dialetto di Varano: le voci e lo spirito della 48esima edizione.

Tra teatro, cucina e vino: torna il Festival del dialetto di Varano. Dal 31 luglio al 2 agosto, spettacoli e stand di degustazioni #ANSA x.com

Il Festival del dialetto di Varano torna con teatro, cucina e vinoIl Festival del dialetto di Varano riaccende i riflettori su teatro, cucina e vino per valorizzare la tradizione ... it.blastingnews.com

Tra teatro, cucina e vino: torna il Festival del dialetto di VaranoI piatti della tradizione marchigiana tornano ad accompagnare le serate di teatro dialettale nel borgo di Ancona: dal 30 luglio al 2 agosto il Festival del Dialetto di Varano festeggia la 48ª edizione ... ansa.it