Un pneumologo ha commentato sul «Corriere della Sera» che il vaccino ha causato danni, definendo inutile la commissione d’inchiesta sulla pandemia. La commissione, tuttavia, ha permesso di individuare errori e decisioni prese durante la gestione della crisi sanitaria. La discussione si concentra sulla validità delle indagini ufficiali, mentre le dichiarazioni del medico suggeriscono una posizione critica nei confronti delle misure vaccinali e delle verifiche istituzionali.

Lo pneumologo, sul «Corriere della Sera», bolla come inutile la commissione d’inchiesta sulla pandemia. Peccato che è proprio grazie a essa che si scoprono gli errori compiuti. Due giorni fa una perizia medica ha confermato come «Tachipirina e vigile attesa» siano state indicazioni tanto inutili quanto pericolose nel trattamento domiciliare dei pazienti Covid. Ieri Sergio Harari si è sentito in dovere di intonare sul Corriere della Sera un peana agli allora responsabili dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese. Lo pneumologo sostiene che «sarebbe anche ora di smetterla con le stucchevoli polemiche sulla gestione della pandemia Covid. Sono passati sei anni, il mondo è completamente cambiato, la scienza è cambiata e noi ancora impegniamo il Parlamento a discutere sul nulla. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il vaccino fa danni, Harari spallucce

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