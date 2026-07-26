Negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento nel modo di fare presentazioni e riunioni. Le slide di PowerPoint sono state progressivamente sostituite da meeting immersivi, che utilizzano tecnologie avanzate per coinvolgere meglio i partecipanti. Questa evoluzione riflette una preferenza crescente per esperienze più interattive e visivamente coinvolgenti, riducendo l’uso di presentazioni statiche. La tendenza si sta diffondendo in vari settori, modificando le modalità di comunicazione aziendale e formativa.

Life&People.it A lungo abbiamo scambiato l’illuminazione di uno schermo rettangolare da quattro metri per tre con l’atto di comunicare un’idea. Per più di tre decenni, la vita aziendale si è consumata dentro un perimetro di diapositive sequenziali, grafici a torta piatto-stereotipati e pallini puntati che promettevano di sintetizzare visioni strategiche, riuscendo soltanto nell’intento di anestetizzare la platea. Questa dittatura del formato a 16:9 sta vivendo il suo epilogo definitivo. L’esigenza di ingaggiare una forza lavoro abituata a flussi informativi ad altissima densità visiva ha imposto la trasformazione delle tradizionali convention aziendali in immersive experiences, spostando il baricentro dell’evento aziendale dalla fruizione passiva alla presenza corporea e ambientale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il tramonto del powerpoint e il trionfo dei meeting immersivi

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