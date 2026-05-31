Tra le destinazioni più frequentate ci sono coste a picco sull’oceano, zone desertiche, foreste tropicali e montagne di fama mondiale. Gli appassionati di trekking cercano percorsi che permettano di vivere esperienze lente e profonde, spesso in aree protette o di grande valore ambientale. Le attività all’aperto si svolgono in ambienti naturali ancora incontaminati, con itinerari che attraversano paesaggi diversificati e spesso remoti. La pratica del cammino si conferma come modo per esplorare luoghi autentici e sostenibili.

L ’escursionismo continua a conquistare viaggiatori in cerca di esperienze autentiche, sostenibili e immerse nella natura. Dalle grandi traversate alpine ai sentieri costieri affacciati sull’oceano, Time Out ha selezionato alcuni dei trekking più spettacolari del pianeta, tra paesaggi iconici e itinerari ancora poco battuti. 1. Cammino Francese, Cammino di Santiago, Francia – Spagna Il tratto più famoso del Camino de Santiago attraversa il nord della Spagna tra villaggi, vigne e città storiche come León e Pamplona. Un viaggio spirituale e culturale ideale tra primavera e inizio autunno. 2. Ruta de Cares, Spagna Nel cuore dei Picos de Europa, questo sentiero segue gole profonde e pareti rocciose spettacolari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Coste a picco sull’oceano, deserti, foreste tropicali e montagne leggendarie: una selezione dei trekking più belli del mondo per chi sogna viaggi lenti, immersivi e a contatto con la natura

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Quel balcone panoramico a picco sul lago tra i più belli al mondoUn balcone panoramico affacciato sul lago è stato recentemente rinnovato e riaperto al pubblico.

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Nvidia sta tornando indietro a 210$ livello che aveva toccato di picco sei mesi fa. Se chi fornisce gli altri pezzi del server esplode in borsa perchè aumenta i prezzi sempre, qualcuno ci sarà alla fine che paga ? #Nvidia deve alla fine anche lei comprare memor x.com

Com'è vivere su quelle piccole isole nel mare Egeo? reddit