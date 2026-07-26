Il Torneo delle Frazioni sale in Paradiso D’Ambrosio ’affonda’ il Fossola Stadio
Nel match del Torneo delle Frazioni, Paradiso ha battuto Fossola con il risultato di 1-0. La rete decisiva è stata segnata da D’Ambrosio. La formazione di Paradiso schierava tra gli altri Tognoni, Agyei, Bedini e Bernabé, mentre Fossola contava su giocatori come Galli, Marabese e Rustighi. La partita si è svolta al Fossolastadio, senza ulteriori dettagli sul tempo di gioco o altre marcature.
Paradiso 1 Fossolastadio 0 PARADISO: Tognoni, Agyei, Bedini, Benedini, Bernabé, Biggi, Bonafede, Brigato, D’Ambrosio, Da Pozzo, Dughetti, Galli, Marabese, Musetti, Pasqualetti, Pierami, Rustighi, Santucci, Vatteroni. All. Contese. FOSSOLA-STADIO: Barsottini, Agnesini, Zambarda, Ugolini, Santucciu, Sbarra, Conti, Musetti, Franchini, Galloni, Bruzzi. A disp. Barbieri, Gentile, Hamzaray, Mallegni, Melis F., Melis L., Musetti, Petrucci, Rodriguez, Santini, Smecca. All. Canistracci. Marcatori: 39’ D’Ambrosio. AVENZA – Con un gol dell’ex Carrarese D’Ambrosio, una spizzata di testa in un’area affollata, il Paradiso si è aggiudicato il primo torneo delle Frazioni di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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