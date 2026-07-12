Calcio Nel Torneo delle Frazioni di Carrara si è conclusa la prima fase a gironi Fossola Stadio e Paradiso le regine Tito Marabese primo tra i bomber

Da sport.quotidiano.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel torneo delle frazioni di Carrara, la fase a gironi si è conclusa con FossolaStadio e Paradiso che si sono qualificate. La partita si è svolta allo stadio “Paolo Deste” di Avenza, dove si sono disputate le ultime gare della quinta giornata. Tra i marcatori, il primo in classifica tra i bomber è stato Tito Marabese. La prima fase si è chiusa con tutte le qualificazioni decise dopo le gare di ieri.

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Allo stadio “Paolo Deste“ di Avenza la prima edizione del Torneo delle Frazioni di Carrara ha concluso la fase di qualificazione con la 5ª giornata di gare che ha emesso tutti i verdetti. Nel girone A FossolaStadio battendo di misura FossoneMonteverde (1-0) si è assicurata il primo posto nel raggruppamento mentre BonascolaMelara si è imposta in maniera perentoria sul Centro Storico (4-1) che, relegato all’ultimo posto, ha dovuto salutare la competizione. Questa la classifica definitiva: 8 FossolaStadio, 6 Porto-Marina di Carrara, 5 FossoneMonteverde, 4 Bonascola-Melara, 2 Centro Storico. Nel girone B il Paradiso-Marina di Carrara, che riposava, era già sicuro del primato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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