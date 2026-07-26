il summer jamboree entra nel vivo

La ventiseiesima edizione del Summer Jamboree è iniziata, portando a Senigallia musica e cultura degli anni Quaranta e Cinquanta. Il festival, che si svolge dal 2000, è organizzato dalla Società Summer Jamboree con il supporto del Comune. Durante l’evento vengono eseguite performance musicali e si svolgono attività legate all’epoca, attirando pubblico nazionale e internazionale. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi locali e spazi pubblici.

Entra nel vivo l’attesissima ventiseiesima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta organizzato ogni anno, dal 2000, dalla Società Summer Jamboree (e promosso con il sostegno del Comune di Senigallia ). Quest’anno la manifestazione è in programma da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto, con la spiaggia di velluto che si prepara ancora una volta alla consueta invasione di appassionati tra rock’n’roll, swing e look d’epoca. Il quadro delle prenotazioni alberghiere scatta una fotografia dinamica e particolare di questo avvio: i dati attuali segnalano infatti la presenza di camere ancora disponibili sia per il primo weekend di festival, sia per il secondo fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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