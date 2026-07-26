Due persone sono state trovate morte nel giro di poche ore in Basilicata, portando all’apertura di due inchieste e all’esecuzione di autopsie. Un uomo di 68 anni è stato rinvenuto nel casolare, mentre un settantaduenne è stato trovato senza vita in campagna tra Matera e Potenza. Le autorità stanno attendendo i risultati degli esami medico-legali per chiarire le cause dei decessi. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora esclusa.

Due morti nel giro di poche ore in Basilicata, due inchieste aperte e due autopsie disposte per fare luce sulle cause dei decessi. Tra il Materano e il Potentino, il ritrovamento dei corpi di un sessantottenne e di un settantaduenne ha dato il via a due distinte indagini, accomunate dall’attesa degli accertamenti medico-legali. Il primo ritrovamento riguarda un uomo di 68 anni, senza fissa dimora, trovato morto sabato 25 luglio in un casolare abbandonato a Marina di Pisticci (Matera). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima. La Procura di Matera ha disposto l’autopsia, che dovrà accertare le cause della morte e stabilire se si sia trattato di un decesso naturale o se siano intervenuti altri fattori. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Il senzatetto morto nel casolare e l'anziano ritrovato cadavere in campagna: da Matera a Potenza due gialli in poche ore

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