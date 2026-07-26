Il Real Madrid mantiene l’interesse per Bastoni, mentre Mourinho spinge per il suo acquisto. L’Inter valuta la richiesta di almeno 70 milioni di euro, cifra considerata alta dai madrileni. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto. Bastoni è al centro delle discussioni tra il club spagnolo e l’Inter, con il prezzo come principale ostacolo.

di Francesco Aliperta Il Real Madrid pensa ancora a Bastoni: Mourinho preme per avere il difensore nerazzurro, ma l’Inter chiede almeno 70 milioni di euro. Dalla Spagna tornano a concentrarsi con forza sulle strategie di mercato del Real Madrid, che dopo gli innesti di Marc Cucurella e Denzel Dumfries non intende fermarsi e cerca un grande colpo per blindare la retroguardia. Il nome in cima alla lista del club blanco è quello di Alessandro Bastoni, centrale dell’ Inter e della Nazionale italiana. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo AS, tramontata definitivamente la pista che portava a Nico Schlotterbeck, il difensore nerazzurro è diventato l’obiettivo primario per la difesa delle merengues. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il Real Madrid non molla Bastoni: Mourinho vuole il difensore nerazzurro, ma l’Inter chiede ben 70 milioni di euro

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