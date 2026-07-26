il premio carducci compie 70 anni domani la cerimonia conclusiva

Domani si tiene la cerimonia conclusiva della 70ª edizione del Premio Carducci, evento che celebra il poeta e la sua eredità con una giornata dedicata a poesia, musica e scenografie. La manifestazione include anche un accordo di amicizia con la città di Castagneto, dove si svolge l’evento. La giornata si svolge nel rispetto di programmi consolidati, con attività che coinvolgono artisti e partecipanti, e si conclude con la premiazione.

Poesia, musica, scenografie mozzafiato e il patto di amicizia con Castagneto. Domani il Premio Carducci festeggerà la sua 70^ edizione con una giornata ricca di eventi promossa come sempre in occasione dell’anniversario della nascita del poeta. Si partirà alle 11 alla casa natale di Valdicastello con la premiazione del 18° concorso "La poesia nella scuola" coordinato dai professori Rita Camaiora e Pietro Conti e che coinvolge gli studenti versiliesi in un percorso di conoscenza e valorizzazione della scrittura poetica e della storia locale. Inoltre sarà svelata la mostra temporanea allestita nel giardino per i 120 anni dall’assegnazione a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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