Il Prato saluta Sestola e torna al Lungobisenzio Mercato | ritocchi finali per ultimare la rosa

Notizia in breve

L'Ac Prato ha lasciato Sestola dopo aver concluso gli allenamenti e oggi si prende il primo giorno di riposo dal 13 luglio. La squadra torna al Lungobisenzio, dopo un periodo di intenso lavoro che ha coinvolto tutti i giocatori. Nel frattempo, sono in corso gli ultimi ritocchi sul mercato per completare la rosa. La squadra ha affrontato un programma molto impegnativo, che ha messo alla prova la resistenza dei calciatori.