Il Prato saluta Sestola e torna al Lungobisenzio Mercato | ritocchi finali per ultimare la rosa
L'Ac Prato ha lasciato Sestola dopo aver concluso gli allenamenti e oggi si prende il primo giorno di riposo dal 13 luglio. La squadra torna al Lungobisenzio, dopo un periodo di intenso lavoro che ha coinvolto tutti i giocatori. Nel frattempo, sono in corso gli ultimi ritocchi sul mercato per completare la rosa. La squadra ha affrontato un programma molto impegnativo, che ha messo alla prova la resistenza dei calciatori.
Salutata Sestola dopo aver effettuato l’ultima seduta nella mattinata di ieri, l’ Ac Prato osserva oggi il primo giorno di riposo dal 13 luglio. Un programma intensissimo di lavoro, che ha messo a dura prova la resistenza dei calciatori di Alessandro Dal Canto. Dopo questa domenica di relax, da domani Risaliti e compagni riprenderanno immediatamente ad allenarsi allo stadio Lungobisenzio. Come sappiamo, non ci sarà Edoardo Marzierli: per l’attaccante ex Grosseto sono in arrivo gli esami per determinare l’entità dell’infortunio al polpaccio rimediato una settimana fa. Si parla di un possibile stop di alcune settimane. Per il resto, il gruppo a disposizione di Dal Canto dovrebbe essere al completo (fatta eccezione per Mattia Fiorini, reduce dalla frattura della mandibola), compresi anche gli ultimi colpi di mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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