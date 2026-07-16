Lucchese - Il mercato | rosa quasi pronta Ufficiale anche Benvenuti ora pochi ritocchi

Da sport.quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lucchese ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Tommaso Benvenuti, difensore laterale sinistro. L’arrivo del giocatore completa la rosa, che si avvicina alla sua formazione definitiva in vista del ritiro pre-campionato. L’ufficializzazione avviene a pochi giorni dall’inizio delle sedute di preparazione a Castelnuovo. Restano pochi interventi per perfezionare la squadra prima dell’avvio della stagione.

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Ancora un’ ufficializzazione da parte della Lucchese a pochi giorni dall’inizio del ritiro pre-campionato di Castelnuovo. Si tratta di Tommaso Benvenuti, laterale sinistro di difesa che mancava all’appello. Nato a San Marino il 3 febbraio 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Nella stagione 2023-’24 ha debuttato tra i "grandi" con la maglia della Victor San Marino, in serie "D", collezionando 21 presenze al suo primo campionato. Rientrato al Sassuolo, nella stagione successiva si è affermato come titolare della formazione "Primavera", con cui ha conquistato la Supercoppa "Primavera" 2024 ed ha raggiunto le semifinali scudetto del campionato "Primavera 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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