Ancora un’ ufficializzazione da parte della Lucchese a pochi giorni dall’inizio del ritiro pre-campionato di Castelnuovo. Si tratta di Tommaso Benvenuti, laterale sinistro di difesa che mancava all’appello. Nato a San Marino il 3 febbraio 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Nella stagione 2023-’24 ha debuttato tra i "grandi" con la maglia della Victor San Marino, in serie "D", collezionando 21 presenze al suo primo campionato. Rientrato al Sassuolo, nella stagione successiva si è affermato come titolare della formazione "Primavera", con cui ha conquistato la Supercoppa "Primavera" 2024 ed ha raggiunto le semifinali scudetto del campionato "Primavera 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il mercato: "rosa" quasi pronta. Ufficiale anche Benvenuti, ora pochi ritocchi

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