Lucchese - Il mercato | rosa quasi pronta Ufficiale anche Benvenuti ora pochi ritocchi
La Lucchese ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Tommaso Benvenuti, difensore laterale sinistro. L’arrivo del giocatore completa la rosa, che si avvicina alla sua formazione definitiva in vista del ritiro pre-campionato. L’ufficializzazione avviene a pochi giorni dall’inizio delle sedute di preparazione a Castelnuovo. Restano pochi interventi per perfezionare la squadra prima dell’avvio della stagione.
Ancora un’ ufficializzazione da parte della Lucchese a pochi giorni dall’inizio del ritiro pre-campionato di Castelnuovo. Si tratta di Tommaso Benvenuti, laterale sinistro di difesa che mancava all’appello. Nato a San Marino il 3 febbraio 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Nella stagione 2023-’24 ha debuttato tra i "grandi" con la maglia della Victor San Marino, in serie "D", collezionando 21 presenze al suo primo campionato. Rientrato al Sassuolo, nella stagione successiva si è affermato come titolare della formazione "Primavera", con cui ha conquistato la Supercoppa "Primavera" 2024 ed ha raggiunto le semifinali scudetto del campionato "Primavera 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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