I LAVORI FS. Un anno fa la chiusura. Traffico e pedoni potranno procedere verso Colognola. Berlanda: «Così si risolverà parte del problema del traffico». Ancora code sabato in via S. Giorgio. Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in due. Dopo la demolizione, nella tarda primavera, della metà a nord del sedime ferroviario (dove passava il binario verso Ponte San Pietro), sotto entrambi i fornici sono posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell’altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il tanto sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Il ponte di via San Bernardino a Bergamo riapre il 10 agosto, ma solo in uscita

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Temi più discussi: Il ponte di via San Bernardino a Bergamo riapre il 10 agosto, ma solo in uscita; Ponte di via San Bernardino: dal 10 agosto riapre in uscita verso Colognola; Via Cadorna, una petizione contro il ponte provvisorio; Partito Liberal Democratico di Bergamo: Gravi danni per la chiusura del passaggio a livello di via Moroni.

Il ponte di via San Bernardino a Bergamo riapre il 10 agosto, ma solo in uscita. Un anno fa la chiusura. Traffico e pedoni potranno procedere verso Colognola. Berlanda: Così si risolverà parte del problema del traffico. Ancora code sabato in via S. Giorgio. ecodibergamo.it

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