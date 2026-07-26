Il ponte di via San Bernardino a Bergamo riapre il 10 agosto ma solo in uscita

Da ecodibergamo.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ponte di via San Bernardino a Bergamo riaprirà il 10 agosto, ma solo in direzione uscita verso Colognola. La chiusura, iniziata un anno fa per lavori, limita il traffico e i passaggi pedonali. La riapertura parziale mira a ridurre alcuni problemi di traffico nella zona.

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I LAVORI FS. Un anno fa la chiusura. Traffico e pedoni potranno procedere verso Colognola. Berlanda: «Così si risolverà parte del problema del traffico». Ancora code sabato in via S. Giorgio. Il ponte di via San Bernardino è ancora tagliato in due. Dopo la demolizione, nella tarda primavera, della metà a nord del sedime ferroviario (dove passava il binario verso Ponte San Pietro), sotto entrambi i fornici sono posizionate le torri metalliche che puntellano quel che resta della struttura, aspettando la ricostruzione dell’altra metà. Servirà ancora un anno e mezzo prima della riattivazione della linea con il tanto sospirato raddoppio fino a Ponte San Pietro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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