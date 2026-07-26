Il Passante e le opere collegate | la ricucitura passa tra svincoli percorsi ciclabili e sottopassaggi

Il Passante di Bologna sarà collegato con svincoli, percorsi ciclabili e sottopassaggi. Nel protocollo d’intesa sono previsti 238 milioni di euro per interventi di inserimento ambientale. I lavori coinvolgono anche autostrade e opere di adduzione. La ricucitura tra le diverse infrastrutture mira a migliorare la viabilità e l’ambiente circostante. La ripartizione degli investimenti e i dettagli tecnici non sono stati ancora comunicati.

Bologna, 26 luglio 2026 – Passante, autostrade e opere di adduzione. Ma nel protollo d’intesa ci sono anche 238 milioni di euro per le opere di inserimento ambientale. E in questo contesto, oltre a boschi, parchi e impianti fotovoltaici, gli interventi di ricucitura territoriale giocheranno un ruolo essenziale per la sicurezza e la mobilità dei cittadini. Nel progetto firmato giovedì al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è inserita anche una parte denominata ’Focus opere e interventi sul territorio’. E alla voce porte, sottopassaggi e ciclabili sono 26 i milioni di euro previsti per le infrastrutture. Le opere riguarderanno tutto il tratto della tangenziale che va dall’uscita 4, ovvero quella dell’aeroporto Marconi, al casello dell’autostrada Bologna San Lazzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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