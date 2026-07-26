Non vanno d’accordo su nulla o quasi ma quando si parla di tasse o della possibilità di eliminare qualche agevolazione fiscale si compattano come un solo uomo. Sono le forze del Campo largo, progressista o sedicente tale, che su riarmo, Ucraina, sostegno all’Ue sono divise nei rivoli di mille distinguo, mentre hanno iniziato una battaglia senza quartiere contro la flat tax da 300 mila euro per i “neo-residenti” in Italia, la cosiddetta norma acchiappa Paperoni. Il regime introdotto dal governo Renzi nel 2017, l’ex premier che all’epoca militava pure nel Pd. «Non è accepted che chi ha redditi milionari paghi meno tasse di un dipendente o di un pensionato» si potrebbero sintetizzare così le posizioni di Dem, M5s e Avs sulla tassa piatta. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Il paradosso della flat tax per i ricchi: la sinistra attacca la norma che porta miliardi all’Italia

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