Il Papa ha affermato che l’industria dei consumi può avere effetti negativi sul cuore umano, modificando i desideri e creando bisogni sempre più pressanti. Ha sottolineato come questa industria spesso proponga soluzioni vuote e dannose per soddisfare tali bisogni. Secondo il pontefice, Dio può invece “allargare la vita” delle persone, offrendo alternative che non si basano sulla ricerca di beni materiali. Le dichiarazioni sono state fatte durante un discorso pubblico, senza riferimenti specifici a eventi o soggetti.

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano Il veleno dell’“industria dei consumi”, che “modifica il palato” instillando bisogni sempre più urgenti, da saziare con risposte aride, nocive, restringenti. Il Regno di Dio è altro: è respiro, larghezza e spazio di vita per tutti. Perché il cambiamento è sempre un “di più”, e mai un “di meno”. Sono questi gli spunti che Papa Leone XIV offre questa domenica, 26 luglio, all’Angelus recitato davanti ai fedeli raccolti in Piazza della Libertà, a Castel Gandolfo, dove si protrarrà fino a domani per un periodo estivo di riposo. L'incontro con Dio, una svolta che non restringe Il discorso del Pontefice si... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Il Papa: l’industria dei consumi talvolta avvelena il cuore, Dio “allarga la vita”

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