Il paese è il loro frigo dobbiamo difenderci

Un video mostra un gattino che fugge spaventato da sotto una vettura dopo aver visto un lupo all’interno di una proprietà privata. Il felino si allontana rapidamente, mentre il lupo si trova nel cortile. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali danni o interventi successivi. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza e diffusa sui social network.

Un video mostra un gattino scappare terrorizzato da sotto una macchina, una volta intercettato lo sguardo di un lupo all’interno di una proprietà privata. Quelle immagini, tra le tante, arrivano direttamente dal centro abitato di Soci, nel comune di Bibbiena, e raccontano uno dei pochi (e ultimi) incontri ravvicinati "a lieto fine" tra il predatore e il piccolo felino. Sì perché di Balù, un mese dopo, è stata ritrovata soltanto la carcassa a pochi metri dalla vicina scuola materna. Un’amara scoperta che ha portato i padroni del gattino, Nicola Ciarpaglini e Lucia Verdi, a bussare alle porte del vicinato in cerca di una spiegazione, dato che la frazione - più distante dal bosco - fino a poco tempo fa non era solita a quel tipo di incontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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the poor guy becomes a stock god just because he dotes wildly on his daughter

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