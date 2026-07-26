Per i 105 anni del marchio motociclistico, durante le Giornate mondiali Moto Guzzi, si terrà l’inaugurazione del nuovo stabilimento a Mandello del Lario. La cerimonia si svolgerà dal 3 al 6 settembre, in concomitanza con l’evento. La festa durerà quattro giorni e coinvolgerà appassionati e visitatori. La nuova struttura rappresenta un passo importante per il marchio.

Mandello del Lario (Lecco) – Un nuovo nido per l’Aquila di Mandello del Lario. Per i 105 anni dello storico marchio motociclistico, in concomitanza con le Giornate mondiali Moto Guzzi in programma dal 3 al 6 settembre a Mandello del Lario, verrà inaugurato il nuovo stabilimento della Moto Guzzi. Il nuovo complesso produttivo sorge nello stesso luogo dove le motociclette Guzzi vengono ideate, progettate e realizzate ininterrottamente dal 1921, a Mandello appunto, sul lago di Como. Il nuovo stabilimento. Il mitico cancello rosso con la scritta Moto Guzzi e il disegno dell’aquila ad ali spiegate è sempre lo stesso, ma dietro la struttura è stata completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nido dell’Aquila: quattro giorni di festa per i 105 anni della Moto Guzzi

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