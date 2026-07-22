Dal 3 al 6 settembre si svolgeranno a Mandello del Lario le Giornate Mondiali Moto Guzzi, con l'inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo e del museo dedicato. L'evento, il più grande nella storia del marchio, celebrerà i 105 anni dell'azienda e si terrà sul ramo orientale del lago di Como. Sono previste varie attività legate alla celebrazione e alla presentazione delle nuove strutture.

Sarà uno degli eventi più importanti nella storia di Moto Guzzi. Dal 3 al 6 settembre, a Mandello del Lario, sul ramo orientale del lago di Como, si terrà l’edizione più grande nella storia delle GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi, dedicata alla apertura del nuovo impianto e del nuovo Museo Moto Guzzi., Moto Guzzi festeggia i 105 anni dalla fondazione e, soprattutto, inaugura un nuovo e fondamentale capitolo della sua vicenda. Nasce un’opera d’arte di architettura avveniristica, che raccoglie 105 anni di storia, senza snaturarla ma arricchendola, esattamente come Moto Guzzi ha sempre concepito l’innovazione. Un luogo dove creare, sperimentare, vivere esperienze e generare emozioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Moto Guzzi festeggia i 105 anni con l'apertura della nuova fabbrica e del nuovo museo

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