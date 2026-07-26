Il Monza fa già sul serio Due lampi col Galatasaray
Il Monza ha segnato due volte contro il Galatasaray in una partita amichevole in Austria. La squadra italiana, anche se si tratta di un match estivo, ha mostrato un buon rendimento e ha concluso la partita con una vittoria. La trasferta ha lasciato ai giocatori una sensazione di fiducia e miglioramento. La partita si è svolta senza implicazioni ufficiali, ma ha dato spunti positivi alla squadra.
L’etichetta resta sempre la stessa: è solo calcio d’estate. Ma il Monza torna dalla trasferta austriaca con morale e convinzione più alti. La vittoria, netta e meritata, per 2-0 contro i turchi del Galatasaray ha regalato a mister Juric una serie di ottime risposte sia sul piano fisico che su quello tecnico-tattico dopo appena tre settimane dall’inizio della preparazione. Quello che si è presentato allo stadio di Linz è stato un Monza quasi sempre compatto, concentrato e capace di proporre un calcio verticale con trame convincenti. A tutto ciò si è aggiunta una notevole aggressività in pressing, che rispetto alla scorsa stagione, dovrebbe essere il fattore distintivo della nuova guida targata Juric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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