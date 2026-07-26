Il modello BrianzAcque Consumi ridotti del 20% E si punta alle rinnovabili

In cinque anni, il modello BrianzAcque ha ridotto i consumi di energia di 17,5 milioni di kilowattora, con un risparmio del 20 per cento. Questo risultato ha portato a un risparmio economico di circa 4 milioni di euro all’anno. La strategia si concentra anche sull’utilizzo di fonti rinnovabili, puntando a un incremento della produzione di energia pulita.

Diciassette milioni e mezzo di kilowattora risparmiati in cinque anni, pari a una riduzione del 20 per cento dei consumi e a un beneficio economico stimato in 4 milioni di euro l’anno. È il risultato più evidente del piano di efficientamento energetico avviato da BrianzAcque nel 2021, un percorso che oggi segna un punto di svolta nella gestione del Servizio idrico integrato, dove l’energia è la prima voce di costo operativo. Il contesto, del resto, ha imposto un cambio di passo: il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso è passato da una media di 50 euro per megawattora nel periodo 2016-2020 a 150 euro nel quinquennio successivo. Un aumento che ha trasformato l’efficienza da scelta virtuosa a necessità industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il modello BrianzAcque. Consumi ridotti del 20%. E si punta alle rinnovabiliDal 2021 i benefici per la società sono stati stimati in 4 milioni all’anno. Un risultato ottenuto grazie a interventi mirati lungo tutto il ciclo idrico. ilgiorno.it

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