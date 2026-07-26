Il ministero dell’Agricoltura ha approvato un finanziamento di 40 milioni di euro destinato alle imprese della filiera del grano duro. I fondi sono stati sbloccati per sostenere le attività agricole e le aziende coinvolte nella produzione. La misura mira a rafforzare il settore attraverso aiuti diretti, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o i beneficiari specifici. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato scadenze o criteri di accesso ai fondi.

Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha stanziato nuovi fondi a favore della filiera del grano duro. In un momento delicato per i produttori, stretti tra il calo dei prezzi di mercato e l’aumento dei costi di produzione, attraverso il disegno di legge ColtivaItalia le imprese agricole saranno sostenute con nuovi incentivi destinati a migliorare la competitività del settore, rafforzare i controlli sulle importazioni e valorizzare la pasta italiana sui mercati. A chi vanno i nuovi aiuti ministeriali. Il provvedimento ColtivaItalia, attualmente in fase di approvazione parlamentare, da gennaio 2027 impegna 40 milioni di euro specificamente alla filiera del grano duro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il ministero dell’Agricoltura sblocca 40 milioni per le imprese, quali i nuovi aiuti in arrivo

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