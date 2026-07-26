Il mercato Ciabuschi alla Recanatese? È un’ipotesi che escludo

L’ipotesi di un trasferimento di un attaccante di 29 anni alla Recanatese è stata smentita. L’attuale giocatore, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Grosseto e Maceratese, ha dichiarato di escludere un suo possibile arrivo nella squadra. Le voci di un corteggiamento concreto da parte del club sono state quindi negate dall’interessato. La situazione resta quindi invariata, senza conferme ufficiali sul trasferimento.

L’ambiente calcistico, intenso in senso lato ovviamente, è saturo di voci secondo le quali sarebbe in atto un corteggiamento concreto della Recanatese nei confronti di Jonathan Ciabuschi, l’attaccante che ha da poco compiuto 29 anni e che nella scorsa stagione ha indossato le casacche del Grosseto prima e della Maceratese poi. Qualcuno, tra i più arditi, è arrivato anche ad ipotizzare una probabile cifra d’ingaggio che, rispetto agli standard giallorossi, appare completamente fuorviante. Comunque, visto che i rumours provengono anche da fonti differenti, abbiamo chiesto lumi al direttore sportivo Massimo Andreatini che più chiaro non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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