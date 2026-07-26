Dopo gli scontri di piazza seguiti alla morte di Fakir e gli attacchi sul web contro il sindaco di Bologna, si osserva una sovrapposizione tra l’odio digitale e quello fisico. Il massmediologo evidenzia come le tensioni online alimentino le manifestazioni di piazza, rendendo difficile distinguere tra i due ambiti. La polemica si è intensificata anche dopo la presentazione di un nuovo disegno di legge sulla sicurezza, con attacchi rivolti alla premier.

Stracquadanio Dagli attacchi sul web al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo gli scontri di piazza che hanno seguito la morte di Fakir all’attacco del Pd contro la premier dopo la presentazione del nuovo ddl sicurezza, oggi il confine tra l’odio di piazza e quello digitale sembra svanito. Massimiliano Panarari (in foto), docente di Sociologia della comunicazione all’Unimore, in che modo i social stanno istituzionalizzando gli attacchi violenti? "Siamo di fronte a quella che viene chiamata incivility politics. Una discussione politica dominata da odio, rancore e violenza verbale. Questo fenomeno non è nuovo, ma si acuisce oggi perché viviamo in un contesto di campagna elettorale permanente, in cui le democrazie liberali si sono trasformate in democrazie emozionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il massmediologo: l’odio web fomenta la piazza

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