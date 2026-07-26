Nel primo trimestre, gli investimenti nel settore alberghiero italiano hanno totalizzato 370 milioni di euro, secondo il rapporto di Jll Italia. Le acquisizioni di hotel nel Paese sono state significative, con capitali provenienti dall’estero. La cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti. Le operazioni si concentrano principalmente in aree di lusso e centro città. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle destinazioni specifiche.

Secondo l’ultimo report “Italian Hotel Investment Outlook and Strategy Survey” realizzato da Jll Italia, le acquisizioni nel comparto alberghiero nel nostro Paese hanno raggiunto i 370 milioni di euro. Città d’arte, delle località balneari e montane, dei laghi e dei borghi storici – soprattuto per via della crescita costante del turismo di fascia alta – sono infatti diventate destinazioni ambite dagli investitori internazionali nel settore dell’hospitality. Settore alberghiero in crescita, su cosa puntano gli investitori. Dei 370 milioni di euro, 200 milioni sono stati destinati a progetti di riconversione immobiliare, ovvero l’acquisto e la trasformazione di edifici già esistenti in strutture ricettive e alberghiere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Il lusso attira capitali esteri, 370 milioni di investimenti in hotel in Italia

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