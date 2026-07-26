Il Lago di Quarto una risorsa strategica

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Lago di Quarto di Sarsina è al centro di un dibattito sulla sua importanza come risorsa strategica. Recentemente, il lago è stato oggetto di attenzione per il suo ruolo nel territorio, che comprende anche zone di Bagno di Romagna. Non sono stati comunicati interventi specifici o decisioni ufficiali, ma il suo valore come elemento naturale e di approvvigionamento è stato sottolineato in vari contesti. La discussione riguarda principalmente aspetti ambientali e di tutela della risorsa idrica.

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Quarto, ma da un po’ di tempo in prima linea. Questa volta il lago di Quarto di Sarsina (bagna a sud anche il territorio di Bagno di Romagna e a est quello di Verghereto col torrente Para) entra nel dibattito con una nota della presidenza di Cna Cesena Val Savio, che esordisce così: "Il recente dibattito sulla diga di Ridracoli apre a una riflessione più ampia su come scelte lungimiranti in materia di infrastrutture possano contribuire alla crescita di un territorio. Secondo i dati di Romagna Acque, la diga copre circa il 90% del fabbisogno idropotabile della nostra provincia e produce energia elettrica equivalente a circa il 2% dei consumi elettrici provinciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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