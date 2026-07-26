il lago di quarto una risorsa strategica

Notizia in breve

Il Lago di Quarto di Sarsina è al centro di un dibattito sulla sua importanza come risorsa strategica. Recentemente, il lago è stato oggetto di attenzione per il suo ruolo nel territorio, che comprende anche zone di Bagno di Romagna. Non sono stati comunicati interventi specifici o decisioni ufficiali, ma il suo valore come elemento naturale e di approvvigionamento è stato sottolineato in vari contesti. La discussione riguarda principalmente aspetti ambientali e di tutela della risorsa idrica.