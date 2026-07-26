Il ‘giorno zero’ del calcio Nuova società comincia la partita | Restituiamo il Rimini ai riminesi

Il calcio di Rimini ha ufficializzato il debutto di una nuova società, segnando il cosiddetto ‘giorno zero’. La presentazione è avvenuta sulla spiaggia durante l’estate, con l’obiettivo di riportare la squadra ai tifosi locali. La nuova società ha ricevuto l’approvazione dalla Federcalcio, aprendo così una fase di rinascita per il club. La scelta di questa data e location sottolinea il legame con la città e il desiderio di riscatto.

Filippi Sulla sabbia, nel pieno dell’estate, il calcio riminese ha deciso di piantare la sua nuova bandiera. Un ’giorno zero’ che sa di salsedine e riscatto, arrivato all’indomani del timbro ufficiale apposto sui moduli della Figc che per il Rimini sanno di rinascita. Sotto i riflettori la nuova dirigenza presenta alla città la mappa per la prossima stagione sportiva. Quella che è già alle porte. Una rotta che non evita le mareggiate della categoria, ma riparte dalle fondamenta del campionato di Eccellenza con la fame di chi deve ricostruire una cattedrale. A fare da contorno al tavolo dei relatori, però, è la folla di tifosi a dare il vero colore alla giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il giorno in cui ho deciso di CREARE un CLUB di CALCIO professionistico da zero

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