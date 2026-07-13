La nuova società del presidente Fazio Prisma guarda oltre e punta al calcio a sette Fra i progetti anche Amatori e Femminile

A inizio giugno, la società Prisma Modena ha iniziato le attività nel futsal, con il coach Nunzio Checa alla guida della squadra di serie D. La formazione è stata creata sotto la guida del presidente Giuseppe Fazio, con l’obiettivo di sviluppare anche il calcio a sette. Tra i progetti annunciati ci sono le squadre amatoriali e femminili, puntando a espandere la presenza nel settore.

È stato un mese molto intenso in casa Prisma Modena, la nuova società guidata dal presidente Giuseppe Fazio che a inizio giugno si è affacciata nel mondo del futsal modenese, pronta a partire dalla serie D con coach Nunzio Checa al timone. Tanti gli allenamenti e gli open day per definire la rosa della prima squadra che sta dialogando col Modena per giocare le proprie gare interne al Pala Madiba di Modena, allenandosi invece al Cus Modena. "In attesa di ufficializzare i primi colpi per la prima squadra – spiega Fazio - ci stiamo soffermando sulla costruzione di una struttura societaria di primo livello, dalla comunicazione e il web marketing che sono affidati a Michele Chietera, rinomato professionista del settore, all’organizzazione e la gestione del gruppo squadra con Giuseppe Maduli nel ruolo di team manager. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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