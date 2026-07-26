Sette località tra isole d’arte, spiagge vulcaniche e villaggi di pescatori sono state scoperte sul mare giapponese, lontano dai famosi centri urbani. Questi luoghi offrono paesaggi meno noti e un ritmo di vita più tranquillo, con spiagge nere, scogliere e tradizioni di pesca ancora vive. La zona è accessibile via mare e rappresenta un contrasto netto con le metropoli più conosciute del Paese.

Il primo Giappone che viene in mente è quello dei grattacieli di Tokyo, dei templi di Kyoto e delle insegne luminose di Osaka. Eppure basta spostare lo sguardo verso il mare per scoprire un Paese completamente diverso: più lento, silenzioso e sorprendente. È il Giappone dei treni che costeggiano l’oceano, dei traghetti che collegano isole vulcaniche, dei piccoli porti, delle spiagge amate dai surfisti e dei villaggi nei quali la vita continua a seguire il ritmo della pesca. Un’alternativa agli itinerari più battuti che intercetta anche una nuova sensibilità dei viaggiatori: secondo una ricerca realizzata da YouGov per Omio, il 18 per cento degli italiani cerca attivamente destinazioni meno conosciute e la stessa percentuale tende a evitare i luoghi considerati troppo affollati o sopravvalutati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Giappone segreto è sul mare: 7 luoghi tra isole d’arte, spiagge vulcaniche e villaggi di pescatori

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Il Giappone che non ti aspetti - l'isola di Yoron

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Oltre #Tokyo e #Kyoto: il #Giappone segreto si scopre seguendo il mare x.com

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