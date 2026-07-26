Il Fenerbahçe si muove per Leao | dirigenti in Italia per incontrare il Milan

Il Fenerbahçe ha inviato i propri dirigenti in Italia per incontrare il Milan e discutere di Rafa Leao. L’obiettivo è proporre un prestito oneroso con opzione di acquisto, con una cifra complessiva di 40 milioni di euro. La proposta, tuttavia, è considerata insufficiente dal club milanese. L’incontro è previsto nelle prossime 24-48 ore.

Il Fenerbahçe si muove ufficialmente per Rafa Leao. I dirigenti del club turco sono infatti in Italia per incontrare il Milan nelle prossime 2448 ore. Come anticipato dal nostro Orazio Accomando, la prima offerta sarà di un prestito oneroso con opzione per un totale di 40 milioni, cifra che il Milan ritiene non sufficiente. Per Leao è invece pronto un quadriennale a 12 milioni a stagione., Il punto di incontro tra i due club per ora è questo: il Milan vuole vendere Leao e il Fenerbahçe lo vuole comprare. Il problema è la domanda, non inferiore ai 50 milioni e, possibilmente, vicina ai 60, e l'offerta, al momento molto limitata dal punto di vista economico e lontana dalle aspettative del Diavolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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