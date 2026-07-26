Il contest per giovani promesse Oltre l’omologazione dell’IA

Stasera al Teatro Menotti si tiene la finale della nona edizione di “Campusband Musica & Matematica”. Il concorso, ideato da un noto musicista, mira a scoprire giovani talenti musicali. La serata decide quale tra i partecipanti sarà la promessa del 2026. Oltre alla musica, il contest affronta anche il tema dell’uso dell’intelligenza artificiale, superando l’omologazione digitale. La competizione coinvolge giovani provenienti da diverse regioni, tutti in corsa per aggiudicarsi il titolo e un'opportunità nel settore.

Rush finale per la nona edizione di “ Campusband Musica & Matematica ”, il concorso ideato da Mario Lavezzi che stasera al Teatro Menotti sceglie la sua “promessa” 2026. In lizza Daniel Napolitano, Elisa Benvenuto, Enrico Levi, Francesco Giannini, Luca Di Stefano, Matteo Miano, Rebecca Fornaro, Salvatore Pio, Serena Piscopo, Simone Scabioli, Sofia Giannini e Stefano Stante, giudicati da una giuria di specialisti allargata a dieci spettatori estratti tra quelli in sala. Il vincitore otterrà un contratto discografico per la pubblicazione digitale di un brano inedito con relativo videoclip, mentre ai primi classificati delle altre categorie saranno assegnate due borse di studio: una al Cpm di Franco Mussida e una al Cet di Mogol. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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