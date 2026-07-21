Atletica i convocati dell’Italia per gli Europei U20 | Doualla Inzoli e tante giovani promesse a Eugene

Notizia in breve

L’Italia ha convocato numerosi giovani atleti per i Campionati Europei U20 di atletica, che si svolgeranno a Eugene, in Oregon, dal 5 al 9 agosto. Tra i nomi più noti ci sono Doualla e Inzoli, insieme ad altre promesse emergenti. La squadra comprende diverse specialità dell’atletica leggera, con l’obiettivo di ottenere risultati significativi alla competizione internazionale.