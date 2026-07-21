Atletica i convocati dell’Italia per gli Europei U20 | Doualla Inzoli e tante giovani promesse a Eugene
L’Italia ha convocato numerosi giovani atleti per i Campionati Europei U20 di atletica, che si svolgeranno a Eugene, in Oregon, dal 5 al 9 agosto. Tra i nomi più noti ci sono Doualla e Inzoli, insieme ad altre promesse emergenti. La squadra comprende diverse specialità dell’atletica leggera, con l’obiettivo di ottenere risultati significativi alla competizione internazionale.
L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali U20 di atletica, che si disputeranno a Eugene (Oregon, USA) dal 5 al 9 agosto. La nostra Nazionale potrà fare affidamento su 64 azzurri (33 uomini, 31 donne), che andranno a caccia delle medaglie e di prestazioni tecnicamente interessanti in uno degli impianti più performante del panorama universali. Nel tempio di Hayward Field vedremo all’opera grandi promesse come Kelly Doualla (fresca Campionessa d’Europa U18 sui 100 metri con il portentoso tempo di 11.14), Alessia Succo (primatista continentale sui 100 ostacoli con 12.86), il duecentista Diego Nappi e il triplista Francesco Scotti... 🔗 Leggi su Oasport.it
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