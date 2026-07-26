Il cinema e la sua forma un’invenzione nello spazio-tempo del desiderio

Da ilmanifesto.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato segnalato che un film, definito come una forma di cinema che si manifesta indipendentemente dall'intervento del soggetto, è stato mostrato in un contesto pubblico. Questa produzione sembra operare autonomamente, emergendo nel momento in cui le immagini si rivelano, spingendosi oltre i confini di uno spazio-tempo convenzionale. Non sono stati forniti dettagli su chi abbia realizzato o distribuito il film, né su eventuali reazioni o interventi successivi.

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Esiste un cinema che sfugge al controllo del soggetto; che sembra autodeterminarsi nel momento in cui le cose si mostrano, carnee e lucenti negli sconfini del quadro, in quanto spazio-tempo. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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