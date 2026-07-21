Matrix e 2001 | Odissea nello spazio tornano al cinema

Da metropolitanmagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due film considerati classici del cinema, “Matrix” e “2001: Odissea nello spazio”, saranno proiettati di nuovo nelle sale cinematografiche nell’autunno 2026. L’annuncio è stato fatto da Nexo Studios nell’ambito dell’iniziativa “Back to cult”, pensata per proporre titoli storici al pubblico. La programmazione prevede il ritorno di entrambi i film in diverse sale cinematografiche. La rassegna mira a coinvolgere gli spettatori interessati a rivivere le pellicole più iconiche del passato.

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Due classici senza tempo stanno per ritornare in sala. Nexo Studios ha annunciato i prossimi due titoli per l’iniziativa “Back to cult” che faranno compagnia agli spettatori più nostalgici nell’autunno del 2026. Si tratta di “ Matrix ” e “ 2001: Odissea nello spazio “. I due cult torneranno sul grande schermo in  4K  pronti a indagare il rapporto fra uomo, macchina e AI. “Back to cult”: tutto quello che sappiamo sull’iniziativa. La società Nexo Studios torna ancora una volta nelle sale cinematografiche italiane con la rassegna “ Back to Cult “,  dedicata ai film cult che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni. Dopo il recente ritorno... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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