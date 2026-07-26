il centrodestra mette ranucci spalle al muro

Il candidato del centrodestra ha affermato di aver ricevuto minacce a causa della sua attività di denuncia di situazioni sgradite. Ha sottolineato di aver sempre segnalato problemi di cui si è venuti a conoscenza, anche recentemente. La campagna d’odio nei suoi confronti viene descritta come la causa delle minacce ricevute. La sua posizione si inserisce in un contesto di tensione politica, con riferimenti a pressioni e intimidazioni.

«Ho sempre denunciato situazioni di cui sono venuto a conoscenza, anche oggi ho ricevuto minacce frutto della campagna d’odio nei miei confronti». Così Sigfrido Ranucci, che però non dà risposte e non fa denunce all’indomani dell’articolo pubblicato dalla Verità sull’audio in cui il conduttore di Report, parlando con l’amica giornalista Valentina Pelliccia, dice che all’interno della Rai c’è la presenza di mafia e massoneria.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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